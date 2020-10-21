Москва, , 12:10 — REGNUM Марка Brent подросла вечером во вторник (20 октября) и показала пик выше $43,2 за баррель, но дальнейшее движение «спугнули» данные о неожиданном росте запасов сырой нефти в США от Американского института нефти (API). Об этом сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

По его словам, объёмы топлива в хранилищах за учётную неделю, которая завершилась 16 октября, выросли не так уж заметно, на 584 тысячи баррелей, составив теперь суммарно 490,6 млн баррелей. Однако средний прогноз от аналитиков, опрошенных ранее Bloomberg, предполагал, наоборот, снижение запасов в пределах 1,9 млн баррелей, а за предыдущую неделю запасы по версии API снизились и вовсе на целых 5,4 млн баррелей, а аналогичные официальные цифры от министерства энергетики, опубликованные 15 октября, показывали за тот же период снижение на 3,8 млн баррелей, отметил он.

Таким образом, добавил эксперт, вчерашний отчёт от API как бы прервал достаточно благоприятную для нефтяных цен тенденцию по снижению объёмов в хранилищах, и в итоге котировки Brent сперва соскользнули к ночи до $42,7 за баррель, а затем к утру и ниже $42,5 уже на торгах в Европе. Ближайшую динамику для нефти теперь определит реакция цен на публикацию по запасам сырой нефти, дистиллятов и бензина от министерства энергетики в США, которую рынки ждут в 17:30 по Москве. Эти данные, в свою очередь, могут как подтвердить данные от API по приросту объёмов в хранилищах (при таком раскладе цены могут опуститься в моменте ниже $42 за баррель), так и разойтись с данными от API, преподнеся сюрприз, что в принципе не раз уже случалось в этом году (и тогда, конечно, нефтяные цены вполне могут возобновить вчерашний подъём в направлении $42,8−43,3 за баррель).

Пушкарёв добавил, что в целом же все описанные и предполагаемые движения по-прежнему довольно ограничены по своему размаху, а нефтяные котировки после быстрого нырка в первых числах октября до $38,2 за баррель, с тех пор вот уже третью неделю как находятся в относительно спокойном динамическом равновесии внутри коридора с границами $41−43,5 за баррель Brent и $39−42 по техасским контрактам WTI. Если появится какой-то сильный драйвер, то, конечно, эти коридоры могут быть до конца октября слегка расширены, но в целом от серьёзного падения цены сдерживают свидетельства о продолжающемся росте производств в Азии, где соответствующий рост спроса пока просто является отложенным, а также успевшее замедлиться, но в целом продолжающееся восстановление промышленных показателей на Западе. А расти ценам пока не позволяют скопившиеся запасы и опасения насчёт возможного перенасыщения рынка, если ОПЕК+ не откажется от наращивания объёмов на 2 млн баррелей в сутки с начала января и, конечно, тревоги по поводу влияния «ковидных» ограничительных мер, которые локально введены уже в целом ряде городов Европы, хотя европейские правительства и не ведут сейчас речь о реально жёстком карантине, каким он был во время первой волны, отметил он.