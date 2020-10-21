Вашингтон, , 12:12 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу рестомод Willys — пикап 1955 года с «начинкой» от Jeep Wrangler 2014 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Данный экземпляр рестомода находится в Соединённых Штатах. Он был импортирован сюда из Канады. После модернизации пикап сохранил несколько оригинальных элементов кузова, однако такие детали как боковые зеркала и ручки дверей достались ему от Wrangler. Также у авто был расширен кузов.

Кроме того, модель имеет кастомный капот для отсека двигателя, который стал больше. Теперь под ним установлен 3,6-литровый мотор V6, дополненный механическим нагнетателем. Силовой агрегат функционирует с пятискоростной автоматической трансмиссией.

«Обут» Willys в 35-дюймовые «грязевые» шины. Также он оснащён дисковыми тормозами и воздушным компрессором.

На данный момент максимальная ставка на автомобиль составляет 50 тыс. долларов (около 3,9 млн рублей).

Ранее Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги концепт-кары Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.) 5, 7 и 9. Все они были созданы итальянским ателье Bertone.

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