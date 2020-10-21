Самара, , 12:06 — REGNUM Французские бизнесмены считают Самарскую область лучшим регионом для инвестиций. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

По сообщению пресс-службы ведомства, это стало известно во время проведения Волжского инвестиционного саммита «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство», который прошел в Самаре 16 октября.

По словам генерального директора ООО «Валео Сервис» Жан-Клода Пёти, его компания успешно работает в этом регионе с 2017 года. Здесь есть хорошие вузы и компетенции, а также удобная логистика и инфраструктура. Кроме этого, идет поддержка областного правительства.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский также сообщил о комфортных условиях, которые были созданы в Самарской области для иностранных компаний.

По его словам, недавно было подписано соглашение с компанией Форессия, которая стала 26 резидентом Особой экономической зоны «Тольятти». Он подчеркнул, что в Самарской области есть ощущение работы одной команды, создания благоприятного климата для французских инвесторов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, корпус для завода «Форессия» Самарская область возводит на собственные средства и обеспечивает предприятию все условия для быстрого начала производства. По этой же схеме планируется запуск еще четырех проектов. Область готова разделять риски с инвесторами и брать на себя значительную их часть.