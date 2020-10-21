Ташкент, 21 октября 2020, 12:01 — REGNUM Китайская корпорация «Ибо» запустила первый регулярный грузовой железнодорожный состав по маршруту Гаои — Хоргос — Ташкент, пишет газета «Жэньминь жибао».
Состав, состоящий из 50 вагонов, доставит в Ташкент медицинские препараты, велосипеды, автозапчасти, детали для промышленного оборудования на сумму 30 млн юаней ($4,5 млн).
Состав отправился из города Шицзячжун 12 октября и прибудет в Ташкент 25 октября. Ежемесячно планируется запускать не менее 12 поездов по маршруту Китай — Европа через страны Туркестана.