Токио, , 11:56 — REGNUM Японская марка Toyota возглавила рейтинг самых дорогих глобальных автобрендов. Об этом сообщает компания InterBrand.

На данный момент бренд Toyota оценивается в 51,595 млрд долларов (около 3,99 трлн рублей). Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом стоимость марки снизилась на 8%.

Второе место в этом списке занимает Mercedes-Benz. Его стоимость оценивается в 49,268 млрд долларов (около 3,81 млрд рублей). Здесь падение цены бренда составило 3%. Тройку лидеров замыкает BMW. Его оценили в 39,756 млрд долларов (3,1 млрд рублей). Падение стоимости этой компании составляет 4%.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Honda (21,694 млрд долларов) и Hyundai (14,295 млрд долларов).

Напомним, с начала 2020 года по сентябрь включительно дилеры Toyota в РФ реализовали 66 169 новых автомобилей.

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