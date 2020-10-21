Пенза, , 12:06 — REGNUM В столице Пензенской области продолжается затянувшееся строительство здания цирка. Сдать объект в эксплуатацию запланировано в конце 2021 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«По плану, цирк будет сдан в эксплуатацию в конце 2021 года. Работы идут, строительную площадку я посещаю лично», — заявил глава области. В ноябре правительство и администрация Пензы обсудят проект благоустройства территории вокруг цирка. Городские власти нацелили обратить внимание на снос аварийных строений, находящихся вблизи цирка и выплаты компенсации их собственникам. Не откладывать решение этих вопросов на последний момент, резюмировал губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, реконструкция цирка в Пензе началась в 2011 году, а в 2012 году здание было демонтировано по причине недостаточного финансирования и многочисленных нарушений. Сметная стоимость объекта составляет свыше 1,2 млрд рублей. Генподрядчиком выступает московская строительная компания. В настоящее время на объекте монтируют купол. На базе Пензенского колледжа культуры и искусства планируют открыть цирковое отделение, для подготовки кадров для регионального цирка.

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