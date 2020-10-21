Ульяновск, , 11:45 — REGNUM К авиастроительному заводу в Ульяновске, который входит в структуру Объединённой авиастроительной корпорации, — АО «Авиастар-СП» поступил многомиллионный иск. Истцом выступает АО «Казанский Гипронииавиапром», которое позиционируется как проектно-строительная организация оборонно-промышленного комплекса. Иск на сумму более 10 млн рублей пока арбитражем Ульяновской области не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 20 октября 2020 года. Сумма претензий — 10 041 124,45 рубля.

Это не первый судебный спор между компаниями. На 17 ноября назначено заседание по иску казанского общества к ульяновскому «о взыскании 6 497 355 рублей 20 копеек», которые фигурируют как сумма основного долга по договору №245-Д01900/МОП76 от 30.06.2016 года и 349 067 рублей 63 копеек неустойки.

Небольшие финансовые претензии к «Авиастар-СП» имеет и министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, которое требует взыскать 145 504 рубля 55 копеек.

Напомним, «Авиастар-СП» работает в своей отрасли с 1975 года. Предприятие специализируется на выпуске, обслуживании транспортных самолётов.