Москва, , 11:44 — REGNUM Ведение лесного реестра на сегодняшний день системно устарело. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«У нас ведение лесного реестра прописано как что-то, что было в 90-е годы. При этом информация содержится в разных органах, и мы ничего не знаем полноценно об объекте управления, который называем лесом», — сказала Абрамченко.

По её словам, в правительстве поставили себе задачу «сделать единый электронный реестр»: «Он должен быть в одних руках, он должен быть юридически значимым. Так, как было раньше, нельзя».