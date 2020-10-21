Москва, , 11:35 — REGNUM Финансово-экономический блок правительства РФ очередной «заморозкой» выплат по вкладам в Сбербанке до 1991 года берет граждан измором. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

«Нас, имеющих вклады в Сбербанке, снова пытаются лишить наших денег… Регулярно происходит замораживание этих долгов. Сегодня нам предлагают до 2024 года снова продлить мораторий на выплату этих долгов», — отметил Ионин.

Финансово-экономический блок берет всех измором, убежден парламентарий.

«С каждым годом лиц, которым государство должно по тем вкладам до 1991 года, становится все меньше, и, как ни цинично это ни звучит, ждут, пока существенная часть уйдет в мир иной и перед ними обязательства выполнять не надо будет», — заявил Ионин.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, продлевающий заморозку выплат долгов по советским вкладам.