Пермь, , 11:35 — REGNUM В Перми мэрия отчиталась о готовности проекта бюджета города на ближайшую трехлетку. Семинар, посвященный обсуждению проекта главного финансового документа муниципалитета состоится в конце октября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Чиновники подчеркнули, что проект бюджета сформирован в сложных экономических условиях и сохраняет базовые приоритеты бюджетной политики — социальную направленность с учетом исполнения дополнительно принятых обязательств, участие в нацпроектах, расселение людей из аварийного жилья, благоустройство столицы Пермского края к 300-летию.

За основу для разработки бюджета взят базовый сценарий социально-экономического развития Перми. Он предполагает постепенное восстановление экономики в 2021—2023 годах. Доля расходов на 20 программ в 2021 году составит 93%.

В 2021 году доходы муниципальной казны планируются в объеме 44 млрд 240 млн рублей, а расходы — 46 млрд 356 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 116 млн рублей. Дефицитными прогнозируют и бюджеты на 2022 и 2023 годы — 2 млрд 253 млн рублей и 994 млн рублей соответственно.

Увеличение расходов городского бюджета на 2021 год относительно 2020 года составляет порядка 4 млрд рублей (10%) преимущественно за счет роста расходов социальной направленности. Инвестиционная составляющая бюджета в 2021 году достигнет показателя в 10,4 млрд рублей (22% от общего объема расходов бюджета).