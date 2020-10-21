Москва, , 11:35 — REGNUM В сентябре 2020 года в России юридическим лицам было продано порядка 20 тыс. новых легковых машин, что на 2% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что за последние шесть месяцев в этом сегменте в сентябре впервые наблюдалась положительная динамика.

Самой покупаемой корпоративными клиентами маркой в прошлом месяце была Lada. За месяц авто этого бренда приобрели 3050 юридических лиц. Это на 18% больше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте разместилась немецкая марка Volkswagen. Таких авто российским дилерам удалось реализовать юрлицам 2328 экземпляров, что на 10% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает корейская марка KIA (2109 ед.; — 14%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно японская Toyota (1617 ед.; — 1%) и чешская Skoda (1379 ед.; +14%).

Напомним, в сентябре текущего года в РФ было выпущено 142 тыс. легковых машин. Это на 5,7% больше, чем в сентябре прошлого года.

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