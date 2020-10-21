Сеул, , 11:30 — REGNUM Больше всего от пандемии коронавируса в Южной Корее пострадала молодёжь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно последним данным, в апреле текущего года работу потеряли около 420 тыс. граждан Южной Кореи в возрасте 15−40 лет, а в сентябре, после второй вспышки коронавируса, — 502 тыс. человек.

В частности, в сентябре текущего года работу в стране потеряли 218 тыс. человек в возрасте 15−29 лет, 284 тыс. человек — в возрасте 30−39 лет, 176 тыс. человек — в возрасте 40−49 лет, 133 тыс. человек — в возрасте 50−59 лет.

С другой стороны, число занятых в Южной Корее в возрасте от 60 лет увеличилось на 419 тыс. человек. Отмечается, что число занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 9,8%, в сфере образования — на 7,9%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 5,7%.