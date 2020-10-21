Москва, , 11:34 — REGNUM Оператор связи «Теле2» нарушил антимонопольное законодательство, повысив цены на ряд тарифов. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), опубликованном 21 октября.

В ведомстве пояснили, что в июле возбудили дело против ООО «Т2 Мобайл» из-за невыполнения компанией выданного ранее предупреждения. Оператор нарушил закон о защите конкуренции, установив монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи.

«Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей — абонентов «Теле2», — отметили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года «Теле2» повысил тарифы на коммуникационные услуги, после чего ФАС предупредила компанию о необходимсоти вернуть их на прежний уровень. Оператор проигнорировал предписание.

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