Москва, , 11:08 — REGNUM Большие лесные площади в России сформировали потребительское отношение к лесу. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Российская Федерация обладает пятой частью всех лесов планеты. По запасам лесных ресурсов мы уступаем только Бразилии. В структуре наших земель земли лесного фонда составляют 66%. Такие большие площади за много десятилетий сформировали потребительское отношение к лесу», — сказала Абрамченко.

По её словам, приоритетом в использовании земель лесного фонда остается заготовка древесины: «Площадь лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины, составляет 173 млн га. Это площадь, сопоставимая с площадью всех сельскохозяйственных угодий нашей страны».

Абрамченко подчеркнула, что ежегодно выбытие леса превышает его восстановление в среднем на 450 тысяч га: «Нам уже нужно восстановить более 35 млн га выбывшего леса».