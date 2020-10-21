Берлин, , 11:07 — REGNUM В ближайшее десятилетие Китай станет основным рынком сбыта машин Mercedes-Benz, заявил ассоциации журналистов ICFW во Франкфурте председатель совета директоров Daimler (производит авто марки Mercedes-Benz) Ола Каллениус. Об этом 20 октября сообщает агентство Reuters.

Каллениус добавил, что для этого в автоконцерне Daimler планируют внести некоторые структурные изменения в производство своей продукции.

«В прошлом году мы продали около 700 тыс. легковых автомобилей в Китае», — подчеркнул топ-менеджер.

Отмечается, что данное заявление сделано Каллениусом на фоне обострения торговой войны между США, КНР и странами Европы.

«Ситуация стала намного серьезнее, наблюдается тенденция к более жестким переговорам, вплоть до торговых конфликтов», — заметил представитель Daimler.

По его словам, в компании планируют пересмотреть базирование производственных площадок. Там, где это имеет смысл, их местоположение будет изменено.

Напомним, следующий по объёму рынок продаж машин концерна Daimler — США. Там в прошлом году было продано более 320 тыс. автомобилей.

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