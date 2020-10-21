Берлин, 21 октября 2020, 11:07 — REGNUM В ближайшее десятилетие Китай станет основным рынком сбыта машин Mercedes-Benz, заявил ассоциации журналистов ICFW во Франкфурте председатель совета директоров Daimler (производит авто марки Mercedes-Benz) Ола Каллениус. Об этом 20 октября сообщает агентство Reuters.
Каллениус добавил, что для этого в автоконцерне Daimler планируют внести некоторые структурные изменения в производство своей продукции.
«В прошлом году мы продали около 700 тыс. легковых автомобилей в Китае», — подчеркнул топ-менеджер.
Отмечается, что данное заявление сделано Каллениусом на фоне обострения торговой войны между США, КНР и странами Европы.
«Ситуация стала намного серьезнее, наблюдается тенденция к более жестким переговорам, вплоть до торговых конфликтов», — заметил представитель Daimler.
По его словам, в компании планируют пересмотреть базирование производственных площадок. Там, где это имеет смысл, их местоположение будет изменено.
Напомним, следующий по объёму рынок продаж машин концерна Daimler — США. Там в прошлом году было продано более 320 тыс. автомобилей.
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