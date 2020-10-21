Курган, , 10:48 — REGNUM В Кургане на ледовые городки и ёлки потратят около 14 млн рублей. На сайте госзакупок и сайте мэрии столицы Зауралья размещена информация о «Ёлке-2021», сообщает портал 45.ru.

Ледовый городок на центральной площади Кургана, который должен быть сдан в эксплуатацию 21 ноября, по тематике будет космическим — планируются такие фигуры, как «Громозека», «Белка и Стрелка», а также «Юрий Гагарин», прилагаются горки и лабиринт. За это полагается по начальной цене контракта 4,2 млн рублей. Каркас ёлки с ледяным ограждением и фигурами Деда Мороза и Снегурочки, плюс каток со световым шатром — 6,7 млн рублей.

В контракт входит также обустройство небольшого ледового городка с катком возле культурного центра «Современник» — 2,6 млн рублей.

Примечательно, что ледовый городок на центральной площади Кургана в 2020 году был построен за сумму гораздо более скромную — 2,894 млн рублей.

Помимо этого мэрия Кургана выделит 650 тысяч рублей на новогоднее оформление дворов, балконов и лоджий, в рамках городского конкурса «Метелица-2020». Деньги предназначены на призы победителям конкурса и субсидии на благоустройство придомовых территорий.

Как отмечают в комментариях к новости курганцы, миллионы будут освоены, а потом из-за пандемии коронавируса власти запретят посещение городков. Тем временем в Курганской области администрации городов и посёлков просят благотворителей помочь врачам, которые борются с СOVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледовый городок на главной площади Кургана подешевел на треть