Москва, , 10:45 — REGNUM В России у микрофинансовых организаций все больше клиентов с высокими доходами, и все меньше с низкими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Правила работы МФО на российском рынке постоянно ужесточаются, — сказала она. — В результате нововведений число участников рынка МФО уменьшилось на 11,5% и планируется дальнейшее сокращение их количества до конца 2020 года. Доля одобренных ими заявок на кредиты также незначительно снизилась наряду со снижением на несколько процентов средней ставки дефолта по кредитам МФО. Интересно, что в 2020 году средний размер микрозайма составил порядка 8 тыс. рублей. На этом фоне почти на 20% произошел рост числа потребителей с относительно высокими доходами (свыше 100 тысяч рублей в месяц), доля которых на рынке МФО достигла 70%».

При этом, как пояснила Финогенова, доля клиентов с низкими доходами (на уровне прожиточного уровня), наоборот, сократилась почти на 15%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова высказалась по поводу возможного запрета в РФ деятельности микрофинансовых организаций.

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