Москва, 21 октября 2020, 10:45 — REGNUM В России у микрофинансовых организаций все больше клиентов с высокими доходами, и все меньше с низкими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
При этом, как пояснила Финогенова, доля клиентов с низкими доходами (на уровне прожиточного уровня), наоборот, сократилась почти на 15%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова высказалась по поводу возможного запрета в РФ деятельности микрофинансовых организаций.
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