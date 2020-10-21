Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Невский проспект Санкт-Петербурга продолжает «очищаться» от магазинов. Бывшее здание кинотеатра «Паризиан», которое на протяжении десяти лет занимал крупный сетевой ретейлер H&M, освобождается. Об этом 21 октября сообщает издание «Деловой Петербург».

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, с начала пандемии торговые помещения в центре Петербурга начали покидать крупные игроки рынка. По данным Rusland SP Retail, уровень вакансии на Невском проспекте составляет 12−15%.

Двухуровневое пространство в здании на Невском проспекте, 80, флагманский магазин компании H&M занимался с 2010 года. В октября срок аренды истек, и продлевать договор ретейлер не стал.

Как уточнили в пресс-службе H&M изданию, в настоящий момент компания рассматривает новые возможности «для экспансии и весной 2021 года откроет первый концепт-стор H&M HOME в стрит-ретейле на Большом пр. П.С., 59, площадью 880 кв. м».