Нальчик, , 10:38 — REGNUM Берзаботица в Кабардино-Балкарии растет наиболее быстрыми темпами, чем у соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу. Показатели зарегистрированной безработицы в республике в августе 2020 года в 10,9 раза выше, чем за аналогичный месяц 2019 года, пишут «Акценты».

По темпам роста безработицы в СКФО второе место оказалось у Карачаево-Черкесии, которая демонстрирует рост в 8,6 раза, третье у Ставропольского края — 7,5 раза.

По данным Северокавказстата, уровень регистрируемой безработицы в Кабардино-Балкарии за третий квартал составил 15%. Численность безработных достигла 67,1 тыс. человек. Выше показатели только в Чечне — 25,8% и в Ингушетии — 24%.

Что касается общей численности безработных, то тут лидером стала Чечня, где насчитывается 163,1 тыс. неработающих граждан, второе место у Дагестана — 120,8 тыс. безработных, третье у Ставрополья — 78,5 тыс. человек.

Причиной такого роста безработицы в управлении Федеральной службы госстатистики по Северному Кавказу называют увольнение по собственному желанию, сокращение штатов, ликвидации предприятий или своего бизнеса.

Напомним, в сентябре 2020 года власти Кабардино-Балкарии сообщали о том, что численность безработных в республике составила около 63 тыс. человек. Годом раньше этот показатель не превышал 7,5 тыс. Такому росту послужила пандемия коронавируса, отмечают в регионе.

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