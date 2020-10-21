Москва, , 10:38 — REGNUM В среду, 21 октября, внутренний валютный рынок начнет день с укрепления рубля. Курс доллара начнет день с отметки в 77,10 руб., курс евро — с 91,40 руб., что на 25 копеек и 5 копеек ниже цены закрытия вторника. Улучшению настроений поспособствуют возросшие шансы на принятие Конгрессом США нового пакета стимулов еще до президентских выборов 3 ноября. Это в свою очередь позволит придать больший вес внутренним факторам, а именно уплате налогов. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, по рублю остается базовым сценарий возобновления коррекционного роста с возвратом в ближайшие дни курса доллара к 76,60 руб., курса евро — к 90,35 руб. Сегодня важных событий не ожидается. Обратить внимание можно только на данные по запасам от минэнерго США в 17:30 мск.

Коган добавил, что на рынке энергоносителей сохраняется равенство сил покупателей и продавцов. Завершившаяся в понедельник встреча комитета ОПЕК+ отразила обеспокоенность влияния «второй волны» коронавирусной инфекции на глобальное потребление (власти многих стран вынуждены возвращаться к введению ограничительных мер). Участники объединения вынуждены констатировать, что восстановление спроса замедлилось и возросла неопределенность дальнейшей динамики. В то же время их готовность действовать проактивно и сохранение дефицита поставок способствуют удержанию котировок в диапазоне $42−43 шестой день кряду.

По его словам, в динамике рубля начинает больше превалировать влияние внутренних факторов. В следующий понедельник в рамках налогового периода предстоит уплата НДС и НДПИ. На фоне уменьшения торговой активности больший эффект оказывают продажи Банком России иностранной валюты из расчета 5,8 млрд руб. по бюджетному правилу и вдвое меньшей величины — от сделки по продаже Сбербанка. Расширение санкций США против участников проекта «Северный поток — 2» на поверку не повлияют на его реализацию. Рынок полагает, что трубоукладчик «Академик Черский», которому предстоит его завершить уже прошел необходимую модернизацию, на которую нацелены новые ограничительные меры.

Он отметил, что в целом рубль выглядит «перепроданным» относительно прочих валют стран с развивающейся экономикой из-за возросшей геополитической премии. Санкции из-за ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального не имели секторальный характер. До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Александра Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Коган напомнил, что накануне завершился крайний срок по принятию нового пакета поддержки экономики США, установленный спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Тем не менее переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучиным, который выражает интересы Белого Дома, продолжаются и по словам ее пресс-секретаря достижение соглашения на этой неделе остается возможным. Также несмотря на истечение дедлайна по переговорам по Brexit, диалог между Брюсселем и Лондоном остается, что не может не успокаивать финансовые рынки. В условиях высокого уровня ликвидности на мировых рынках и намеков на расширение поддержки со стороны монетарных властей настроения остаются умеренно-оптимистичными, что позволяет рублю ощутить прилив сил.