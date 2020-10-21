Москва, , 10:52 — REGNUM Траты на молодёжную политику в России сократятся на 12% в течение ближайших двух лет по сравнению с федеральным бюджетом на 2020 — 2022 годы. Сокращение предусмотрено проектом федерального бюджета на 2021−2023 годы, который внесён в Госдуму правительством, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Так, в 2021 и 2022 годах сократят соответственно на 8,5% и 15,7% расходы на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики». Она входит в государственную программу по развитию образования.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что финансирование урежут госпрограмме «Развитие культуры», предусматривающей помощь регионам в модернизации детских школ искусств. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» также будут финансировать в меньшей степени.

Отметим, в 2019 году бюджетная поддержка молодежной политики составила 32,9 млрд рублей. В 2020 году она должна была составить 45 млрд рублей, в 2021-м — 48,8 млрд рублей, а в 2022-м — 46,6 млрд рублей. Однако в новом законопроекте цифры уменьшены для 2021 и 2022 годов до 44,6 млрд и 39,3 млрд рублей соответственно. В 2023 году поддержка составит 37,3 млрд рублей.