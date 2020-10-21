Москва, 21 октября 2020, 10:35 — REGNUM Портфель МФО увеличился почти в два раза по «займам до зарплаты». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала предложение лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова о запрете МФО.
Как подчеркнула Финогенова, более чем в половине случаев люди, которые обращаются в микрофинансовые организации, имеют доход, поэтому запрещать МФО не следует, так как у граждан должно быть право выбора источника финансирования исходя из их текущих потребностей и психологических особенностей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков оценил перспективы проведения в РФ кредитной амнистии.
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