Москва, , 10:35 — REGNUM Портфель МФО увеличился почти в два раза по «займам до зарплаты». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала предложение лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова о запрете МФО.

«Цель МФО — предоставлять доступ к кредитным ресурсам для тех граждан, у которых либо нет банковского счета, либо которым отказали в кредитах традиционные банки, — сказала Финогенова. — Наиболее распространенные факторы, которые подталкивают людей к получению займа на микрофинансовом рынке, это: необходимость срочного получения денежных средств, дороговизна банковского обслуживания, отсутствие необходимых документов для получения классических банковских услуг, а также отсутствие доверия к финансовым учреждениям. Наиболее популярным продуктом МФО является «заем до зарплаты». По этому продукту портфель микрофинансовых организаций составил в 2019 году 212 млрд рублей, увеличившись с 2017 по 2019 год почти вдвое».

Как подчеркнула Финогенова, более чем в половине случаев люди, которые обращаются в микрофинансовые организации, имеют доход, поэтому запрещать МФО не следует, так как у граждан должно быть право выбора источника финансирования исходя из их текущих потребностей и психологических особенностей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков оценил перспективы проведения в РФ кредитной амнистии.

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