Барнаул, , 10:31 — REGNUM В Алтайском крае начала действовать новая мера государственной поддержки — субсидирование части затрат субъектам туристской индустрии в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает официальный сайт региона, согласно постановлению, получить субсидию можно за приобретенные с 1 апреля по 30 сентября 2020 года дезинфицирующие средства и антибактериальное оборудование, проведение соответствующих процедур на объектах проживания и размещения туристов.

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Кроме того, средства предусмотрены на оплату электроэнергии и аренду офисов, используемых для оказания услуг по реализации турпродуктов, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Субсидия составит до 80% от фактически понесенных затрат, подтвержденных документально, но не более 30 тысяч рублей на одного заявителя по каждому виду затрат. Для заявителей, осуществляющих деятельность в средствах размещения с номерным фондом более 50 мест, размер субсидии по каждому виду затрат не может превышать 200 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к неутешительному выводу пришли чиновники Алтайского края, сравнив доходы туристического бизнеса за первое полугодие 2019-го и текущего, 2020 года: оказалось что они упали примерно на треть: с пяти миллиардов до чуть более 1,5 миллиарда рублей.

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