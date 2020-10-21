Москва, 21 октября 2020, 10:26 — REGNUM Проведение в России кредитной амнистии, в рамках которой долги граждан перед микрофинансовыми организациями будут списаны, крайне нецелесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал соответствующее предложение лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков рассказал о том, должен ли ЦБ ужесточать контроль за деятельностью МФО.
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