Москва, , 10:26 — REGNUM Проведение в России кредитной амнистии, в рамках которой долги граждан перед микрофинансовыми организациями будут списаны, крайне нецелесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал соответствующее предложение лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Это приведет к банкротству самих МФО и финансовым трудностям у тех физических и юридических лиц, в том числе банков, кто давал им деньги для ведения бизнеса, — сказал Марков. — Это, несомненно, дестабилизирует российскую финансово-банковскую систему, что крайне нежелательно всегда, а текущих условиях особенно. Но еще хуже то, что это может послужить знаком для заемщиков банков, что долги можно не возвращать, а они будут списаны при определенных условиях. Таким образом, кредитная амнистия по долгам МФО может вызвать резкое падение платежной дисциплины по взятым кредитам по всей кредитно-банковской системе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков рассказал о том, должен ли ЦБ ужесточать контроль за деятельностью МФО.

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