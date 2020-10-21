Москва, , 10:26 — REGNUM Структурный профицит ликвидности банковского сектора за неделю сократился более чем в полтора раза. Согласно данным Банка России, по состоянию на 13 октября этот показатель составлял 1,55 трлн рублей, то уже 20 октября он сократился до 873,6 млрд рублей, сообщает РБК. В итоге на сегодня показатель вернулся на уровень октября 2017 года.

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Ситуация структурного профицита означает, что излишки денег, которые банки размещают на депозитах и корсчетах Центробанка, выступая его кредиторами, больше, чем средства, которые они занимают у регулятора.

Причины сокращения ликвидности в банковском секторе аналитик банка БКФ Максим Осадчий пояснил тем, что «структурный дефицит ликвидности ходит рука об руку с дефицитом бюджета». По оценке Минфина, из-за пандемии дефицит бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн рублей, или 4,4% ВВП. Для финансирования расходов бюджета Минфин расширил план заимствований: в октябре—декабре он намерен привлечь рекордные 2 трлн рублей на долговом рынке.

Отмечается, что Центральный банк прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец года в 1,4−2 трлн рублей.

«Минфин сейчас генерирует подушку для расходов: когда в декабре все эти средства будут потрачены, профицит восстановится, деньги вернутся в экономику и на этом вся эта эпопея закончится», — считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подсчётам аналитического центра НАФИ, индекс лояльности населения к банкам (NPS) к сентябрю составил всего 1,3 — это новый минимум для России за последние пять лет. Ещё в 2016 году индекс NPS составлял 43 пункта, в начале 2020 года он снизился до пяти пунктов, а сейчас и вовсе близок к нулю, отмечают эксперты.

Столь низкое значение говорит о том, что не удовлетворены своим банком 35,4% граждан России — они не станут рекомендовать его друзьям и знакомым. Довольны банком 36,7% опрошенных, а пассивными клиентами оказались 27,9% респондентов.