Канберра, , 11:16 — REGNUM Российский бизнесмен Виктор Вексельберг может стать тем, кто заработает на восстановлении экономики Австралии по плану, предложенному премьер-министром этой страны Скоттом Моррисоном. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что Вексельбергу и компании Longview Petroleum из американского штата Делавэр, конечные владельцы которой неизвестны, принадлежат значительные пакеты акций Falcon Oil & Gas. Эта компания занимается разработкой газового месторождения в бассейне Биталу в австралийском регионе Северная территория.

На ускорение разработки Биталу и ещё четырех газовых бассейнов власти страны выделили $28,3 млн. Это решение является частью плана Моррисона по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, за счёт добычи газа.

Иностранная компания Falcon с непрозрачной структурой собственности входит в число тех, кто выгадает на любом газовом буме, отмечают эксперты. Она зарегистрирована в Канаде и управляется из Ирландии, ей принадлежит менее пятой части проекта по разведке бассейна Биталу. Остальной частью владеет австралийская Origin Energy.

Контролируемой Вексельбергом компании Lamesa Holdings принадлежит 16% Falcon, это крупнейший акционер Falcon. В правление Falcon входит российский бизнесмен Максим Майорец, ранее входивший в совет директоров компании Вексельберга «Ренова».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Вексельберг попал в санкционный список США, так как власти этой страны сочли его одним из приближённых президента РФ Владимира Путина.