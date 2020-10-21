Москва, , 10:16 — REGNUM С начала 2020 года цены на машины в России выросли на 15%, что связано с ослаблением российской валюты. Об этом 21 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на автодилера «Авилон».

По данным представителей автодилера, за период с начала января по 20 октябрь 2020 года стоимость автомобилей на рынке России выросла на 3−15%.

Автомобили компании Hyundai подорожали в среднем на 4−5%, японские авто марки Mitsubishi — на 3,5−8,3%, а стоимость машин итало-американского бренда Fiat увеличилась на 5,8−6,5%. Более значительное изменение стоимости произошло у автомобилей компаний: Volvo (5−12%), BMW (7−15%), Audi (5−15%), Mercedes (3−12%) и Jeep (10−14%).

Избежать повышения цен на свои автомобили удалось только компаниям Aston Martin и Ferrari.

Отмечается, что рост стоимости на авто неожиданным образом повлиял на спрос — он продолжает расти. Объясняется это тем, что автолюбители ожидают дальнейший рост цен на автомобильную технику.

Напомним, на начало июля 2020 года в России было зарегистрировано 1 276 443 легких коммерческих авто иностранных брендов. Это составляет 35,7% от всего объема машин данного сегмента.

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