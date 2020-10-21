Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростовской области индекс промышленного производства за девять месяцев 2020 года превысил 100%, что выше среднероссийского показателя на 3,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 октября.

Индекс производства лекарств и медицинских материалов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 1,7 раза и превысил 166%.

В плюс сработали также предприятия обрабатывающих видов деятельности, химической отрасли, а также энергетического и сельскохозяйственного машиностроения.