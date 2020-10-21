Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростове-на-Лону может появиться новый каток. Объект планируется создать на территории парка «Левобережный». Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Ловгиненко.

«На очередном заседании Ростовской-на-Дону городской думы получила дальнейшее развитие идея совершенствования инфраструктуры парка «Левобережный». Нам бы хотелось, чтобы парк стал местом семейного отдыха. Поэтому благодаря внесению изменений в правила землепользования и застройки, появилась возможность предложить нашим жителям новые варианты совместного досуга. К примеру — каток», — написал глава администрации города в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Левобережный» был открыт в Ростове-на-Дону в преддверии чемпионата мира по футболу рядом со стадионом «Ростов-Арена». Площадь зоны отдыха составляет 16 гектаров.