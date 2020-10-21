Стокгольм, , 10:24 — REGNUM Шведское управление социального страхования вновь будет требовать предъявления больничного листа у тех работников, кто подает заявление на пособие по болезни или по уходу за детьми во время больничного. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что, когда Швецию затронула пандемия коронавирусной инфекции этой весной, гражданам разрешили не предъявлять справку из больницы для получения пособий. Власти пошли на этот шаг, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая в круглосуточном режиме перебрасывала весь персонал на лечение пациентов с COVID-19. Теперь прежние правила будут восстановлены с 1 ноября.

По данным Шведского управления социального страхования, принятие данного решения именно сейчас связано со снижением потока пациентов с коронавирусом и освобождением части медицинского персонала.

Ведомство также получило сигналы от Государственного управления социальной защиты населения и Ассоциации органов муниципального и областного управления о необходимости возврата к прежней системе выплаты пособий по болезни.

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