Москва, , 09:59 — REGNUM В РФ надо вести последовательную работу по установлению четкого контроля за микрофинансовыми организациями, чтобы они не пользовались жизненными трудностями заемщиков ради получения максимальной выгоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова о запрете МФО.

«Активная работа в этом направлении уже ведется. Одним процентом в день ограничена максимальная процентная ставка по займам в МФО, установлено, что суммарный объем выплат по займу не должен более чем в 1,5 раза превышать сумму займа, а максимальный показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика по всем его займам и кредитам рекомендован на уровне 50%, — отметил Марков. — Крайне важно чтобы Банк России в следил за тем, чтобы все МФО выполняли установленные требования, защищая тем самым интересы заемщиков».

Марков также подчеркнул, что возможно постепенное и поэтапное введение Банком России дальнейших ограничений на деятельность МФО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил надо ли в РФ запрещать деятельность микрофинансовых организаций.

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