Москва, 21 октября 2020, 09:59 — REGNUM В РФ надо вести последовательную работу по установлению четкого контроля за микрофинансовыми организациями, чтобы они не пользовались жизненными трудностями заемщиков ради получения максимальной выгоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова о запрете МФО.
Марков также подчеркнул, что возможно постепенное и поэтапное введение Банком России дальнейших ограничений на деятельность МФО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил надо ли в РФ запрещать деятельность микрофинансовых организаций.
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