Сеул, , 10:00 — REGNUM Компании Hyundai Motor и Kia Motors терпят огромные убытки из-за проблем с качеством своих двигателей. Об этом сообщается на сайте Automotive News Europe.

В третьем квартале текущего года автопроизводителям придётся потратить 2,9 млрд долларов на исправление дефектов моторов. Из этой суммы 1,8 млрд долларов пойдёт на исправление дефектов двигателей Hyundai, а 1,1 млрд долларов потратят на доработку силовых агрегатов Kia. Также эти средства пойдут на выплаты автовладельцам.

Дефектными являются двигатели семейства Theta II GDI рабочим объёмом 2,0 и 2,4 литра. Причём проблема с этими моторами появилась ещё в 2015 году. Дефекты в агрегатах приводят к отказу моторов, а иногда к их самовозгоранию. Тем не менее за пять лет полностью эту проблему победить не удалось.

На данный момент миллионы неисправных авто отзываются в США и в Южной Корее. В Россию, по информации компаний, дефектные автомобили никогда не поступали.

Ранее компания Hyundai объявила об отзыве более 25 тыс. электрокроссоверов Hyundai Kona, которые были выпущены в период с сентября 2017 года по март 2020 года. Причина отзывной кампании — неисправные аккумуляторы. В них выявлены дефекты, которые могут вызвать в автомобиле возгорание.

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