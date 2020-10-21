Москва, , 09:50 — REGNUM Запрещать в России деятельность МФО в настоящее время неразумно и нереально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

«Запрещать деятельность МФО в настоящее время неразумно и нереально. С одной стороны, это подорвет доверие к российской финансово-банковской системе как со стороны российских, так и со стороны зарубежных инвесторов, — сказал Марков. — С другой стороны, это лишит многих российских граждан, не отвечающих кредитным требованиям большинства российских банков, возможности получать денежные средства для решения своих сложных вопросов и задач».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что МФО вдвойне опасны для общества во времена экономических кризисов.

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