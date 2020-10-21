Москва, 21 октября 2020, 09:50 — REGNUM Запрещать в России деятельность МФО в настоящее время неразумно и нереально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что МФО вдвойне опасны для общества во времена экономических кризисов.
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