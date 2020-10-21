Женева, Швейцария, , 10:01 — REGNUM Объём мировой торговли в стоимостном выражении будет на 7−9% меньше по итогам 2020 года, чем в 2019 году. Такой спад прогнозирует Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), следует из информационного бюллетеня организации.

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Спад в глобальной торговле, обусловленный пандемией коронавируса, составит от 7 до 9%, несмотря на признаки оживления в третьем квартале, уточнили в ЮНКТАД.

При этом по итогам третьего квартала спад составил 5% в годовом выражении, а по итогам второго квартала — 19%. В четвёртом квартале года ожидается спад на уровне 3%.

В организации отметили, что в Китае торговля заметно оживилась. Китайский экспорт во втором квартале стабилизировался после спада, а в третьем — сильно вырос. По итогам года темпы роста торговли в КНР могут составить около 10%.

С апреля в среднем более чем на 50% выросла мировая торговля медицинскими материалами, имеющими отношение к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Для стран с высоким уровнем дохода на душу населения выгода оказалась наибольшей, отметили в ЮНКТАД.

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