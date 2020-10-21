Москва, , 09:42 — REGNUM Во вторник, 20 октября, нефть марки Brent подорожала на 0,4%, закрывшись над уровнем 43 доллара за баррель. Ранее в течение торгов котировки касались одномесячного максимума на отметке 43,65 долларов, где привлекли волну фиксации прибыли и скорректировались. На утренних торгах в среду цены сохраняют небольшой восходящий уклон, но развивать импульс не торопятся. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, после трех дней снижения нефтяные цены перешли к росту, что обусловлено преимущественно общим улучшением сентимента в рядах инвесторов. На рынках снова «воскресли» надежды на пакет фискальных стимулов в США, а это главная тема, которая диктует краткосрочную динамику рисковым активам. В ближайшей перспективе нервозность на политическом фронте возрастет на фоне приближающихся вторых президентских дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые состоятся в четверг, 22 октября, отметил он.

Также, отмечает эксперт, участники рынка позитивно оценили комментарии российского министра энергетики Александра Новака, который сообщил, что на данном этапе пока рано говорить о том, как будет выглядеть сделка после декабря. Трейдеры восприняли это заявление как намек на возможный пересмотр параметров соглашения. Иными словами, есть шанс на то, что страны ОПЕК+, если того потребуют обстоятельства, не станут возвращаться к наращиванию добычи с января, заявил Дадашев.

По его словам, локальным фактором, который повлек коррекцию цен от локальных максимумов, послужил отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти в США почти на 600 тыс. баррелей против ожидавшегося падения без малого на 2 млн баррелей. Теперь трейдеры ждут официальной статистики минэнерго США, которая поддержит скромный рост котировок, если окажется лучше оценки API, отметил он.