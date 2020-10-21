Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года расселили 53,9 тыс. квадратных метров аварийного жилья — более 82% от планируемого годового объема. Свои жилищные условия улучшили 3,71 тыс. человек. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания региона сообщила заместитель министра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх.

В Прикамье действует две программы (нацпроект «Жилье и городская среда» и региональный проект) по расселению людей из аварийного жилого фонда. По данным минстроя, годовой план по нацпроекту уже перевыполнен. Перед краем стояла задача расселить 29,77 тыс. квадратных метров, где проживало 2,05 тыс. человек. На сегодня расселено 30,83 тыс. квадратных метров, обеспечен переезд 2,13 тыс. человек.

Задача в рамках региональной программы — за год расселить 35,83 тыс. квадратных метров, где проживают 2,10 тыс. человек. Улучшили жилищные условия 1,58 тыс. человек, освободив 23,16 тыс. аварийных квадратных метро.

До 1 сентября 2025 года в Пермском крае намерены полностью ликвидировать аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года. Речь идет о более 400 тыс. квадратных метров, где проживают 26,47 тыс. человек.

Добавим, на 1 октября 2020 года аварийный жилищный фонд в пермском крае составляет 821,54 тыс. квадрантных метров. Депутат Антон Удальев обратил внимание на то, что более тысячи домов, которые ранее были включены в программу по капремонту, могут быть признаны ветхими и пополнить фонд аварийного жилья.

«Нужна система привлечения внебюджетных источников там, где это будет выгодно застройщикам. Это больше всего касается города Перми, где большой фонд аварийного, ветхого жилья и где можно серьезно повлиять на темпы его ликвидации через реализацию строительных инвестпроектов под обеспечение земельными участками. Только за счет бюджетных средств ликвидировать такой объем аварийного жилья нереально. Поэтому здесь необходимо привлекать и внебюджетные источники», — сказала Фаина Минх.

Напомним, ранее Прикамье попросило федеральный центр об опережающем финансировании мероприятий по расселению аварийного жилья.

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