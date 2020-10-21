Москва, , 09:45 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России самым покупаемым среди корпоративных клиентов автомобилем стала модель Volkswagen Polo. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В прошлом месяце юридические лица приобрели 1566 единиц моделей Polo. Это на 15% меньше результата продаж прошлого года.

На втором месте данного рейтинга находится отечественная Lada Largus. Её предпочли приобрести 1136 корпоративных покупателей. Здесь наблюдается рост продаж на 17%. На третьем месте списка находится KIA Rio с результатом 966 проданных авто (+10%).

На четвёртом и пятом местах соответственно оказались Toyota Camry (751 ед.; +8%) и Skoda Rapid (664 ед.; +131%).

Всего по итогам января — сентября нынешнего года юридическим лицам в России было куплено порядка 142 тыс. новых легковых автомобилей — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по итогам сентября 2020 года в России самой перепродаваемой маркой стала KIA. В прошлом месяце на вторичном авторынке в РФ было перепродано 31 784 автомобиля бренда KIA — на 42% больше, чем год назад.

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