Москва, , 09:31 — REGNUM В сентябре 2020 года в Москве зарегистрировали 10 331 договор ипотечного жилищного кредитования. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Этот показатель в 1,6 раза превышает результат сентября 2019 года, когда выдали 6635 таких кредитов, и на 3% августа 2020 года, когда зарегистрировали 10 006 договоров.

Рост произошёл и по итогам девяти месяцев — в 2020 году зарегистрировали 67 668 ипотечных договоров, тогда как за тот же период 2019 года — 64 028 договоров. Особенно бурным оказался рост в третьем квартале 2020 года.

«Безусловно, на ситуацию повлияли различные факторы, в том числе колебания валютного курса, сниженные депозитные ставки на вкладах и так далее. При этом, конечно, немаловажную роль сыграла возможность покупки жилья по льготной ипотеке. Жители столицы смело начали реализовывать отложенный спрос и рассматривать недвижимость в Москве как надёжную инвестицию», — прокомментировал статистику последних месяцев глава управления Игорь Майданов.