Магас, , 08:47 — REGNUM В Ингушетии предстоит реорганизация государственных унитарных предприятий (ГУП), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Власти региона намерены преобразовать эти структуры в акционерные общества. Об этом сообщил 20 октября вице-премьер Ингушетии Михаил Илезов в ходе заседания правительства с участием заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

«В республике функционируют 14 сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий. <…> Подготовлен план реорганизации ГУПов путем преобразования их в акционерные общества», — цитирует Илезова интернет-газета «Ингушетия».

Ранее в планах властей региона было провести проверку рентабельности всех сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий Ингушетии, после чего подготовить план по передаче убыточных предприятий частным предпринимателям.

Как отметил вице-премьер, в 2019—2020 годах на поддержку сельскохозяйственных ГУПов было направлено около 440,7 млн рублей, на которые они смогли закупить удобрения, средства защиты растений, топливо, семена, а также погасить задолженности по налогам и лизингу.