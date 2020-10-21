Красноярск, , 08:46 — REGNUM Красноярский арбитраж продлил процедуру банкротства для банка «Енисей», который остался без лицензии три года назад. Конкурсное производство пролонгировано до 8 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В рамках судебного заседания уточнялось, что к дате банкротства кредитный портфель банка состоял из 64 676 кредитов на сумму 4 853 751 000 рублей. В результате работы управляющего банка в счёт погашения долга по кредитам было взыскано более 137,944 млн рублей. Помимо этого, к августу 2020 года было выявлено 49 сделок, отвечающих признакам недействительности на общую сумму 3 803 450 000 рублей.

«В результате оспаривания и признания недействительными договоров уступки права требований, заключенных между банком и ООО «КЖ «ОПТИМУС» и ООО «СТРОЙМАРКЕТ», в январе 2019 года на балансе банка восстановлен 2021 кредит на общую сумму 582 792 тыс. руб., предоставленный физическим и юридическим лицам», — отмечалось в материалах суда.

Напомним, банк, учрежденный в октябре 1990 года, лишился лицензии 9 февраля 2017 года, будучи по размеру активов на 254-м месте. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». На начало сентября 2020 года у банка были установлены обязательства перед 555 кредиторами на сумму более 4,851 млрд рублей.

Акционерами красноярского банка были девять компаний из Москвы и Подмосковья, а также ряд физлиц. В конце апреля 2020 года конкурсный управляющий потребовал привлечь бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности на сумму 4,7 млрд рублей.