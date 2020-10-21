Женева, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Более 40% работодателей намерены сократить число рабочих мест к 2025 году, расширять штат собирается каждое третье предприятие. Об этом говорится в докладе «Будущее рабочих мест 2020» (The Future of Jobs 2020) Всемирного экономического форума (WEF).

В основу исследования легли данные опроса руководства компаний из 26 стран мира. Работодатели полагают, что из-за внедрения новых технологий и изменений в разделении труда людей и машин 85 млн рабочих мест исчезнут с рынка труда, однако на их месте возникнут 97 млн новых.

Эти места будут более адаптированы к новым технологическим реалиям. Вместе с тем темпы прироста экономики замедлятся, хотя новых мест будет больше старых.

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К 2025 году намерены уменьшить число рабочих мест 43% работодателей. Ещё 41% хочет активнее использовать подрядчиков, а 34% — расширить штат.

«Текущая ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию «двойного разрушения», — отмечают авторы доклада.

В ближайшие пят лет 40% работников придётся переучиваться, это займёт не менее полугода. За счёт этого компании рассчитывают сохранить и перераспределить около половины работников в результате расширения технологий и автоматизации.

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