Чебоксары, , 08:12 — REGNUM Арбитраж Чувашии 1 декабря 2020 года начнёт рассматривать иск «Курганского машиностроительного завода» из дивизиона госкорпорации «Ростех» — единственного производителя боевых машин пехоты. Ответчиками по делу выступают ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» и четверо физлиц, в числе которых Владимир Альбертович Баков, который может приходиться близким родственником Альберту Бакову — бывшему топ-менеджеру скандально известного концерна «Тракторные заводы» и зятю кинорежиссера Никиты Михалкова. С ответчиков требуют более 16,68 млн рублей, которые фигурируют как неосновательное обогащение, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от «Курганмашзавода», который ранее входил в дивизион концерна «Тракторные заводы», но после появления финансовых проблем у группы в 2019 году перешёл под «крыло» «Ростеха», поступило в суд 16 октября 2020 года. Ответчиками в деле, помимо завода и Владимира Бакова, выступают Константин Данилов, Александр Козлов, Александр Аснис.

Одновременно с подачей иска «о взыскании 16 680 055 руб. 88 копеек» было подано ходатайство об обеспечительных мерах. Истец настаивал на том, чтобы до вынесения вердикта были приняты обеспечительные меры в качестве запрета «совершать сделки, направленные на переход права собственности в отношении многофункционального здания (Лит.А) общей площадь 2206,5 кв. м», которое находится на улице Пушкина, 185 в Кургане. Судья отклонил доводы истца, который не смог доказать необходимость данных мер.

По данным ЕГРЮЛ, «Чебоксарский завод силовых агрегатов» учреждён в январе 2002 года для производства двигателей. Уставный капитал компании превышает 282 млн рублей. Директор — Дмитрий Сидоров. Владельцы — Анна Михайловна и Григорий Михайлович Болотины (ещё одним топ-менеджером концерна «Тракторные заводы» был Михаил Болотин), ООО «Р.А — 2000» с долей 82,44%. Компания «Р.А-2000» «прописана» в Москве. Её собственники — Ольга Ульянова и кипрский офшор «Отавало холдинг лимитед».

В активе чебоксарского завода 100% доли в новгородском ООО «Автоспецоборудование» (производство приборов и аппаратуры), 69,81% доли в ООО «Шебалинский питомник «Королевский марал» (разведение благородных оленей, прописано на Алтае), 100% в новгородском ООО «Гранит» (управление недвижимостью) и 100% во владимирском производителе автобусов — ООО «Научно-производственная компания «Ева».