Хабаровск, , 08:06 — REGNUM Депутаты городской думы Хабаровска обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Отмечено, что дефицит городского бюджета постепенно уменьшается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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По словам докладчика — директора городского финансового департамента Серея Голика, предлагаемая корректировка в 2020 году связана с увеличением средств межбюджетных трансфертов, сокращением ассигнований местного бюджета, в том числе за счёт фактически сложившейся экономии.

Доходная часть бюджета увеличивается на 320 млн рублей, объём межбюджетных трансфертов увеличивается на 433 млн рублей, пропорционально расходам по этой статье.

Общие расходы увеличиваются на 301 млн рублей, но при этом на 132 млн сокращаются траты местного бюджета. Все сэкономленные средства направят на снижение дефицита.

Таким образом, основные параметры бюджета Хабаровска на 2020 год: доходы —16,5 млрд рублей, расходы — 17,4 млрд, дефицит — 851 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём доходов бюджета Петербурга в 2020 году может быть увеличен до 610 млрд рублей, расходов — до 710 млрд рублей.