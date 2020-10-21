Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Американская экономика за последние 20 лет недополучила $16 трлн из-за существующего в США расового неравенства, говорится в исследовании финансовой корпорации Citigroup. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg.

Руководившая исследованием Дана Питерсон объяснила, что экономика США теряет каждый раз, когда темнокожим отказывают в предоставлении ипотеки, в доступе к хорошим школам, а значит, они получают плохое образование и низкооплачиваемую работу.

Напротив, при отсутствии расовой сегрегации, отмечают эксперты, экономика США получила бы дополнительно 6,1 млн рабочих мест, а значит — рост потребления.

Питерсон отметила также, что если властям США удастся сократить разрыв между темнокожим и белым населением, то экономика получит дополнительно $5 трлн в течение следующих пяти лет.

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