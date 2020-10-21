Курган, , 07:05 — REGNUM В Кургане увеличен предельный индекс роста коммунальных платежей с 2% до 3,6%. Такое решение приняли депутаты думы столицы Зауралья по просьбе регионального правительства. сообщает газета «Курган и курганцы».

Как пояснила директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, предельный рост тарифов пришлось увеличить из-за роста цены на газ с 1 октября, а с 1 ноября станет больше стоимость электроэнергии, рассматривается вопрос об увеличении тарифов на воду и на водоотведение в связи с необходимостью исполнения судебного акта.

А именно, тариф на газоснабжение (сжиженный газ) увеличится на 2,9%, на электроэнергию — на 3,3%, на водоотведение — на 8%, на горячую воду — на 4,3%.