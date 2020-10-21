21 октября 2020 | Время чтения 8 мин

Некоторые регионы оказались не готовы отказаться от многомиллионных праздничных трат, несмотря на пандемию, спад в экономике и выросший дефицит бюджетов.

Анастасия Степанова, , 06:43 — REGNUM Спад в экономике как следствие пандемии коронавируса при убытке малых и средних предприятий на уровне 1 трлн рублей, снижение доходов населения на 5% и увеличение просрочек по кредитам, выделение 35 млрд рублей на поддержку безработных и просьбы продлить поддержку различных отраслей, да и собственная выросшая кредитная нагрузка на бюджеты регионов не мешают чиновникам активно готовиться к новогодним праздникам на широкую ногу. Снова миллионы рублей будут потрачены на растяжки, искусственные ели и гирлянды, одноразовые ледовые городки, а потом и на их демонтаж. ИА REGNUM проанализировало, в каких регионах всё ещё планируют тратить деньги налогоплательщиков на разного рода торжества в этот нелёгкий для экономики страны год. Отличились в этот раз Санкт-Петербург и Красноярск.

Можно есть сразу деньги Александр Горборуков © ИА REGNUM

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"Потёмкинские деревни» Северной столицы?

В начале ноября 2020 года Санкт-Петербургское казённое учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления», созданное в феврале 2018 года комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, подведёт итоги многомиллионного тендера на оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга к праздникам «Новый 2021 год и Рождество Христово». По условиям техзадания, услуги по монтажу новогоднего оборудования должны стартовать не позднее полуночи 28 ноября 2020 года.

Начальная цена лота — 30 188 744 рубля. Источником финансирования контракта выступит бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год по целевой статье «Расходы на обеспечение централизованного оформления Санкт-Петербурга к международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам».

Это не единственный тендер данного госучреждения, связанный с предстоящими праздниками. В сентябре-октябре этим же центром были проведены свыше десятка закупок. Например, на оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга световыми композициями на фасадах зданий, на опорах освещения и тросах и отдельно стоящими композициями к праздникам «Новый 2021 год и Рождество Христово» с начальной ценой 20 374 546 рублей, по которому определение поставщика пока приостановлена из-за жалобы участника. А также на оказание услуг по централизованному оформлению города световыми композициями на мостах к праздникам «Новый 2021 год и Рождество Христово» с начальной ценой более 14,114 млн рублей. Примечательно, что по этому тендеру участники сбили цену до 4,8 млн рублей, но победитель уклоняется от подписания договора.

Среди прочих проведенных тендеров были также следующие: на услуги по централизованному оформлению Санкт-Петербурга фонтанным комплексом и световыми композициями с начальной ценой 9,8 млн рублей (цена «сбита» до 4,6 млн рублей, но победитель снова уклонился от подписания договора), украшение города световыми гирляндами, шарами и элементами на деревьях и кустарниках с начальной ценой 7,6 млн рублей (в ходе тендера цена снижена до 3,5 млн рублей), украшение световыми композициями, консолями, гирляндами, комплектами оформления к праздникам «Новый 2021 год и Рождество Христово» с начальной ценой 8,4 млн рублей (снижена в ходе торгов до 8,1 млн рублей).

Отдельно тендеров на оформление Санкт-Петербурга новогодними искусственными елями разной высоты было проведено как минимум четыре. За эти контракты, если ориентироваться на начальные цены лотов, готовы были заплатить более 74 млн рублей. Например, свыше 27,7 млн рублей потратят из бюджета Санкт-Петербурга на оформление города новогодними искусственными елями высотой 20 метров.

И это далеко не все «новогодние» тендеры данного госучреждения.

Тем временем в сентябре 2020 года стало известно, что Смольный готов взять кредит в 15 млрд рублей под 5,25% годовых из-за образовавшегося дефицита бюджета в эпоху пандемии. Более того, ещё недавно в Заксобрании Северной столицы подсчитали, что доходы бюджета 2020 года уменьшатся на 130 млрд рублей из-за последствий пандемии коронавируса и последствия эти для экономики города превзошли все ожидания.

На этом фоне отнюдь не копеечные траты на ёлочки, шарики и гирлянды выглядят весьма цинично. Примерно как покупка айфона в кредит с лапшой быстрого приготовления на завтрак, обед и ужин.

От Калининграда до Сибири

Решили не скромничать с тратами в этом году и в Калининграде. Комитет экономики и финансов администрации Калининграда выразил готовность потратить 7,65 млн рублей на услуги по праздничному новогоднему оформлению города к встрече Нового 2021 года. Закупка уже состоялась, контракт планируется подписать за 5,393 млн рублей.

При этом не далее как в сентябре Сбербанк объявил о том, что предоставит Калининградской области кредиты на 2,45 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета на два года и погашение уже имеющихся долгов. А до этого, в июне, регион взял 6 млрд рублей на покрытие бюджетного дефицита в другом банке.

Может, в городском бюджете не всё так плохо и можно на мишуру миллионы потратить? Увы. Буквально на днях, в середине октября, председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин, комментируя РБК ситуацию с бюджетом, заявил, что по долгам «остаётся 272,5 миллиона» и «для бюджета это большая нагрузка».

Московские власти в этом году также планируют потратиться на новогодние «наряды». К примеру, на новогоднее оформление территории района Южное Медведково готовы заплатить 1,446 млн рублей, на оформление территории Зеленоградского административного округа — 2,99 млн рублей. Общего тендера на оформление Москвы к Новому году найти не удалось, но время на его проведение ещё есть.

Но не только города-миллионники планируют запустить руку в казну для увеселительных расходов.

К примеру, администрация Южного округа Оренбурга готова потратить 974 816 рублей на световое оформление к празднованию Нового года. При этом Оренбуржье вошло в список самых закредитованных регионов России. Здесь, по данным РИА Новости, средний уровень закредитованности жителей за год вырос на 5% — долг перед банком в среднем на одного жителя составил 261 тыс. рублей.

Устройство новогодней иллюминации на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кузбасса оценили в 2,5 млн рублей, а на поставку световых композиций для новогоднего украшения в городе Надыме готовы отдать 22 752 500 рублей.

Далее. Администрация Стерлитамака (Башкирия) планирует потратить на устройство новогоднего городка 4,038 млн рублей. Ледовые городки также запланированы за бюджетные средства в Ленинском районе Томска (начальная цена лота — 155 тыс. рублей), Нижнесортымском сельском поселении Югры (начальная цена — 800 тыс. рублей и еще 248 тыс. рублей потратят на содержание городка).

Готовы потратить 600 тыс. рублей и в Красноярске — на художественное оформление «Ледового Новогоднего городка» в Ленинском районе.

Обоснованы ли траты на ледяные глыбы, которые потом демонтируют и свезут на свалку, в период пандемии?

И ведь это далеко не все уже объявленные новогодние тендеры на праздничное оформление, ледовые городки, а также их последующий демонтаж.

Новогодние ели: бюджетные траты

Ещё одна строка расходов — это новогодние деревья. Так, к примеру, власти Родниковского городского поселения Ивановской области, несмотря на дефицит бюджета в 8,7 млн рублей, указанный в изначальной редакции финансового документа, готовы более 1 млн рублей потратить на покупку искусственной ели каркасного типа для оформления территории к Новому году.

В городе Кукморе (Татария) за монтаж и демонтаж новогодней ели готовы заплатить 265 тыс. рублей, а в Туле за схожие услуги, но по монтажу целой новогодней конструкции «Ель» на площади имени В. И. Ленина назначили цену — 1,16 млн рублей. Администрация Екатеринбурга также готова заплатить 300 тыс. рублей за установку и украшение новогодней ели и передвижного металлического ограждения (фан-барьеров).

Тем временем управа района Свиблово города Москвы планирует отдать 110 тыс. рублей за аренду искусственной ели. Также администрация городского поселения «Борзинское» Забайкальского края определила из бюджета 753 тыс. рублей на приобретение новогодней искусственной ели с украшениями и ограждением. А администрация Куйбышевского района Новокузнецка готова потратить 145 тыс. рублей на гирлянду для новогодней ёлки.

Поселковые власти решили не отставать от своих «старших» собратьев. К примеру, администрация посёлка Козулька Красноярского края потратит 246 тыс. рублей на покупку новогодней искусственной ели.

Красноярский скандал: миллионы на аренду ёлки

Обошли всех в этом марафоне непомерных трат в Красноярске, который пару лет назад прославился бюджетной закупкой 55-метровой ели за 51 млн рублей. А буквально на днях одно муниципальное учреждение, выступившее как госзаказчик — «Центр реализации социальных проектов», взяло ель в аренду у другого — «Красноярскгорсвет» за 15 982 352,54 рубля.

Речь идёт о том самом новогоднем дереве, которое было закуплено за средства городского бюджета и этому же поставщику передано в собственность. Передано безвозмездно!

«Срок аренды сооружения новогодней ёлки с 25.12.2020 по 15.01.2021 года», — уточняется в документации.

Власти Красноярска на справедливое возмущение общественности уже отреагировали, заявив, что это плата за «комплекс услуг по монтажу, демонтажу». То есть такую сумму за услуги монтажа и демонтажа придётся отдавать ежегодно?

Примечательно, в скандальном тендере приняла участие лишь одна организация — муниципальное предприятие «Красноярскгорсвет», с которым контракт предложили заключить по начальной, то есть самой высокой цене.

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