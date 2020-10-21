Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Банковские счета у президента США Дональда Трампа есть и в Китае, сообщает газета The New York Times со ссылкой на налоговые отчеты американского лидера.

По данным газеты, счет в Китае принадлежит компании Trump International Hotels Management LLC. С 2013 по 2015 годы эта компания уплатила более $188 тыс. налогов в Китае. Также компании американского президента имеют свои счета в Великобритании и Ирландии. При этом банковские счета оформлены на юридических лиц, поэтому они не попадают в открытые финансовые отчеты Трампа.

При этом юрист Trump Organization Алан Гартен подчеркнул, что компания имеет счета в Китае, чтобы вести бизнес в КНР согласно китайскому законодательству. При этом офис компании в Поднебесной был открыт для изучения потенциала гостиничного бизнеса в стране. Никаких сделок, по словам Гартена, компания не проводила.