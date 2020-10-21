Москва, , 06:23 — REGNUM Индекс лояльности населения к банкам (NPS), подсчитанный аналитическим центром НАФИ, к сентябрю составил всего 1,3 — это новый минимум для России за последние пять лет. Об этом говорится в результатах проведённого исследования.

Если в начале этого года индекс NPS составлял 5 пунктов, а еще в 2016 году — 43 пункта, то сейчас он близок к нулю, отмечают эксперты.

Столь низкое значение говорит о том, что не удовлетворены своим банком 35,4% граждан России — они не станут рекомендовать его друзьям и знакомым. Довольны банком 36,7% опрошенных, а пассивными клиентами оказались 27,9% респондентов.

Главными причинами падения лояльности в НАФИ назвал растущую финансовую грамотность населения и активную продажу банками своих услуг. В центре полагают, что снижение показателя продолжится в ближайшие пять лет.

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