Новосибирск, , 05:40 — REGNUM Предприятия Новосибирской области с начала 2020 года экспортировали животноводческую продукцию в 23 государства. Такие данные приводит региональное управления Россельхознадзора.

С начала года инспекторы ведомства оформили 227 экспортных партий животноводческой продукции.

Грузы направлялись в Монголию, Китай, Вьетнам, Тайвань, Индонезию, Тайланд, Эквадор, Индию, США, Японию, Литву, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Польшу, Швейцарию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан.

Для сравнения, в 2016 году с территории Новосибирской области товары экспортировали в 13 стран дальнего и ближнего зарубежья.