Кемерово, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области признал незаконным отказ «Сибнедр» в удовлетворении ходатайства об изъятии шести земельных участков в Кемеровской области. Истцом в деле и заявителем, планирующим изъятие земель для проведения работ, связанных с недропользованием, выступало ООО «Шахта имени С. Д. Тихова» из Кемеровской области. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Шахта ранее ходатайствовала об изъятии восьми сельхозучастков, расположенных в Подгорновском сельском поселении и в границах Свердловского сельсовета. Речь шла об участках общей площадью более 3,1 тыс. га и кадастровой стоимостью почти 55 млн рублей. В решении суда фигурируют только шесть из восьми наделов.

Судом принято решение признать отказ незаконным и обязать «Сибнедра» «в течение десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу выдать» шахте «приказ об изъятии земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами». Все участки по документам предназначались для сельскохозяйственного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания-истец является частью активов группы ПМХ-Уголь. Общество осуществляет добычу в границах Никитского месторождения.